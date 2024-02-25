Фото: Denes Erdos / AP/ ТАСС

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В Незалежной все еще надеются показать себя миру, но шансов вернуть утраченные позиции у команды Зеленского больше нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утраченные украинской армией территории не имеют стратегического значения. Такое мнение он высказал в беседе с телеканалом ABC после того, как Киев лишился одной из ключевых для расстановки сил территорий.

Только за последний год Киев терпел крах за крахом: сначала боевики провалили контрнаступление, затем лишились большого объема вооружения от западных партнеров, а теперь с позором покинули ключевые редуты. Положение киевской власти оказалось настолько убийственным, что теперь в МИД только и остается, что нелепо оправдываться из-за потерь.

В эфире иностранного канала Кулеба предпочел сделать вид, что нищающая украинская армия даже не заметила потери территории, но вместо этого глава МИД Украины в очередной раз сел в лужу.

«Действительно, мы потеряли территории, но они не играют стратегической роли для общей стабильности на линии фронта», — сказал глава украинского МИДа в интервью, опубликованном 23 февраля.

Чуть раньше Кулеба публично опозорился, предложив переименовать Одессу в город с одной буквой «с» в названии. Нелепое предложение министра иностранных дел произвело в Сети эффект разорвавшейся бомбы: парламентария подняли на смех.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ.