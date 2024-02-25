Лукашенко определился с участием в следующих выборах главы Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

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Тем самым он пригрозил Западу, напрягающему общество.

Действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен принять участие в выборах президента республики, которые будут проходить в 2025 году. Об этом он заявил журналистам на одном из избирательных участков, где проводится голосование.

«Пойду-пойду-пойду. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они (страны Запада — Прим. ред.) будут будоражить наше общество… Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — сказал он.

Лукашенко вместе с тем призвал граждан не переживать, ведь власти сделают именно так, «как нужно для общества».

В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии стартовал первый Единый день голосования за всю историю страны. Сегодня будут избраны 110 депутатов палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и 12 514 депутатов местных советов 29-го созыва.

Александр Лукашенко отдал свой голос на избирательном участке номер 478 в Минске.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко призвал «ментально и стратегически» готовиться к войне, хотя, подчеркнул президент, Белоруссии она не нужна.