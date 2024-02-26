Театр одного актера: Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Девушки выясняют отношения публично. Выйти сухими из воды не удастся никому. Почему молчит Павел Прилучный?

Конфликт Агаты Муцениеце с экс-супругом Павлом Прилучным вышел на новый уровень. Теперь актриса сериала «Закрытая школа» обменивается колкими фразами с новой женой бывшего — Зепюр Брутян. Отношения бывшая и нынешняя жена мажора решили выяснить с особой острасткой.

Если раньше Муцениеце пикировала по экс-супругу, то теперь многодетный отец предпочел отойти в сторону, переложив бразды ответственности на молодую жену. Что стало причиной раздора между двумя актрисами и почему вот уже не первый год знаменитости не могут примириться?

Новая жена всему виной?

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Несмотря на то, что семейная жизнь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного закончилась большим скандалом, поклонники пары до последнего верили — бывшие супруги снова сойдутся. И для этого у них были свои причины.

Казалось, в последний год актеры действительно забыли все обиды и начали жизнь с чистого листа. Они стали все больше времени проводить друг с другом, по очереди появлялись с детьми на светских мероприятиях и даже несколько раз съездили вместе в отпуск. Казалось, спустя месяцы выяснения отношений бывшим влюбленным удастся примириться и наладить быт, но как гром среди ясного неба внезапно прозвучала новость о свадьбе Прилучного с партнершей по фильмам Зепюр Брутян.

Под венец Брутян вела вся ее большая семья. Свадьбу играли тайно, но чтобы уколоть бывшую оппонентку, Брутян еще несколько месяцев публиковала в соцсетях кадры с того торжества. Уже тогда было очевидно, что такой «шалости» принципиальная Муцениеце непрошеной гостье не простит.

Так и случилось: аккурат сразу после свадьбы Муцениеце нанесла по Прилучному и Брутян первый удар, внезапно заявив, что влюбленные играют счастливую парочку на камеру в попытке доказать, что они действительно подходят друг другу.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Самое главное в отношениях — когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», — разоткровенничалась актриса.

Суд за имущество обошелся дорого

Молчание между непримиримыми врагами длилось недолго. Муцениеце, будучи явно не в восторге от того, что общие с Прилучным дети Тимофей и Мия навещают отца в новом доме, искала повод, чтобы задеть новую пассию актера за живое. Предпосылки подвернулись быстро: Агата резко вспомнила, что бывший благоверный задолжал ей имущество: после развода Прилучный не выписался из квартиры, а особняк, нажитый в браке непосильным трудом, Павел предпочел продать.

Месть Муцениеце подала как самое острое блюдо — холодной. Звезда «Закрытой школы» трижды вызывала бывшего мужа в суд, требуя сначала выписаться из квартиры, затем выплатить долги по алиментам, а в третий раз затребовала возместить затраты на адвоката.

В общей сумме, Прилучный понес невосполнимую потерю в пределах десяти миллионов рублей.

На ответный ход Брутян потребовалось всего несколько дней. Устав от постоянных склок, актриса решила публично заступиться за своего супруга, попутно намекнув: Муцениеце давно пора вычеркнуть из их жизни. Причем сделала Зепюр это максимально изящно: через намеки и похвалу Прилучного.

«Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьей были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит», — завершила свой пост в соцсетях Брутян.

«Красивая картинка оказалась адом»

Фото: Instagram* / agataagata

Но и этого Агате Муцениеце было явно мало. После того, как несколько попыток телеведущей обрести новое счастье ни к чему не привели, знаменитость не нашла ничего лучше, как снова напасть на Брутян и Прилучного. В социальных сетях актриса опубликовала разгромный пост, в котором во второй раз заявила, что красивая картинка семейной идиллии — обыкновенный обман.

«Теперь в отношениях в приоритете у меня честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом», — констатировала она.

В Сети поведение Муцениеце сначала и вовсе окрестили черной вдовой, а затем заявили — глубоко обиженная женщина всеми правдами и неправдами пытается омрачить счастье двух влюбленных людей. Среди прочих версий звучала даже та, в которой фолловеры массово намекали — Агата наняла ботов, чтобы организовать кибертравлю бывшего супруга и его новой фаворитки.

«Проплаченные бывшей женой боты проснулись», «Сама Муце та еще мазозистка, раз до сих пор платит, чтобы вы по таким новостям бегали. Проплаченные боты пиарят бывшую под публикациями. Театр одного актера», — один за другим повторяли они.

«Пробила дно»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

Апогеем в этих распрях стал очередной (на этот раз вновь имущественный скандал), в который Муцениеце, сама того не заметив, втянула собственных детей. В социальных сетях Агата опубликовала разгромный пост, в котором непрозрачно намекнула — Павел Прилучный и Зепюр Брутян преподнесли Тимофею и Мие дорогие подарки ради красивой картинки в соцсетях, а пользоваться ими дома у мамы не разрешают.

Стерпеть такого оскорбления ни Прилучный, ни Брутян не сумели. Представляющаяся образцовой матерью и мачехой Зепюр разразилась публичным обращением, в котором раскрыла, кто есть кто в этом конфликте.

«Мне даже неловко детям задавать такие вопросы, чтоб вы понимали. Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль (одного актера). Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале, и покинуть мою страницу», — ответила Зепюр.

Она также продемонстрировала, что происходит в ее доме с Мией и Тимофеем. Звезда на камеру спросила у них, где сейчас находятся их подарки и возьмут ли они их с собой.

По признанию ребят, и ноутбук, и умную колонку, которая обсуждалась в контексте обвинений Муцениеце, они отвезут домой к матери. Брутян также показала ноутбук, который якобы забрала у Тимофея, попросив тоже забрать устройство с собой.

Пока стороны в очередной раз выясняют, кто прав, а кто виноват в этой истории, в соцсетях уже выбирают сторону. Причем, что любопытно, большая часть наблюдателей предпочла занять сторону Брутян.

«Агата, вам уже много раз говорили, не манипулируйте детьми, не испускайте желчь в сторону Павла. Я подписана на Зепюр, и мне очень нравится ее искренность. Вы как мать должны оберегать детей»;

«А разве это Агата устраивает мерзкие разборки, манипулируя чужими детьми, для того чтобы привлечь подписчиков? Ваша Зепюр сегодня пробила дно», — пишут они.

Павел Прилучный, при прочих равных, предпочел хранить молчание в этой истории. Видимо, актера все происходящее совсем не интересует.

Ранее 5-tv.ru писал, как Муцениеце осадила Брутян за подарки детям.

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