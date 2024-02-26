В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Отношения юмориста и его молодой помощницы всегда вызывали недоумение, и дело не только в разнице в возрасте. В чем кроется секрет счастья Петросяна и Брухуновой?

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых неоднозначных пар российского шоу-бизнеса. Многие до сих пор спорят, что связывает этих двух людей: настоящая любовь или же хитрый расчет молодой супруги известного артиста?

«Какие-то таблеточки»

Кто-то осуждает возлюбленных, а кто-то восхищается их историей. Порой близкие популярной пары приоткрывают «завесу тайны» отношений 78-летнего Петросяна и его 34-летней жены и рассказывают, как знаменитости уживаются рядом в повседневной жизни вне камер журналистов.

Так, совсем недавно юморист Александр Морозов, коллега телеведущего, рассказал, что Татьяна с большой искренностью и трепетом относится к пожилому супругу. Она старается заботиться о нем и окружает его нежностью и любовью.

Кроме того, Брухунова тщательно следит за здоровьем своего дорогого избранника. Даже во время каких-либо мероприятий жена артиста контролирует прием необходимых для Петросяна лекарств.

«Мы на репетициях когда сидим, Танечка тихонечко подходит, дает ему какие-то таблеточки или витаминчики. Следит за этим строго», — поделился Морозов во время съемок шоу на федеральном телеканале.

История о Золушке

Татьяна Брухунова. Фото: Instagram* / bruhunova

Несмотря на добрые слова Александра, неравный брак Евгения Вагановича и Татьяны постоянно становится причиной пересудов общественности. И это неудивительно, ведь начало отношений Брухуновой и Петросяна действительно могут смущать, напоминая известную всем сказку о Золушке.

«Не на руку» возлюбленным играет также и тот факт, что Татьяна стала пятой женой юмориста, который ради новой избранницы, по слухам, расстался с Еленой Степаненко. С бывшей супругой Петросян прожил в браке около 33 лет — срок семейной жизни, действительно, немаленький.

Но прожитые с заслуженной артисткой РФ года не помешали Петросяну найти новую любовь в лице Татьяны Брухуновой.

В молодости девушка вряд ли могла представить, что ждет ее впереди, но определенно грезила о большем. Она родилась в городе Тула и с подросткового возраста думала о покорении шоу-бизнеса. Сперва Татьяна мечтала о российском эстрадном певце Аврааме Руссо и даже вела его фанатский сайт в социальной сети. После пристрастилась к моде — увидела по телевизору передачу, в которой талантливые стилисты преображают участников до неузнаваемости.

После окончания школы Брухунова наконец отправилась покорять Москву. Ей удалось поступить в место мечты — Московский институт культуры и искусства, на факультет менеджмента. Модница всеми силами стала стараться пробиться в «мир звезд» и задержаться там хотя бы ненадолго.

Упорство и немного удачи, определенно, сделали свое дело. Татьяне удалось устроиться администратором в Театр эстрадных миниатюр, находящийся под руководством Евгения Вагановича. Именно там и произошла знаменательная встреча.

В свое время, в своем месте

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

По иронии судьбы, первым молодую девушку заметил не сам Петросян, а его супруга Елена Степаненко. Именно она обратила внимание на Татьяну — подкупила старательность, внимательность и смекалистость 21-летней модницы. Артистка решила сделать Брухунову помощницей и доверила ей ведение своего сайта. Благо опыт у практикантки уже был.

Некоторое время девушка даже жила в доме известных юмористов в качестве личного секретаря. После она стала ассистентом Евгения Вагановича.

Как признавалась сама Брухунова, «настоящего» брака между Степаненко и Петросяном она не видела. В глаза, несомненно, бросались крепкие и уважительные отношения, больше похожие на партнерские, нежели на любовь между двумя взрослыми людьми.

«На тот момент он был глубоко одиноким человеком: такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую: покушать, лекарства, врач, записать на прием», — призналась Татьяна во время съемок программы.

И чувства вспыхнули

В 2011 году в прессе впервые появились слухи о разладе в отношениях знаменитых артистов. Тогда же молодая модница отправилась поддержать Евгения Вагановича в большом гастрольном туре, причем снова по просьбе Елены Григорьевны.

Гастроли по-настоящему сплотили Петросяна и Брухунову. Несмотря на большую разницу в возрасте — 44 года — они легло смогли найти общий язык и быстро привязались друг к другу. Между ними возникла неподдельная симпатия и даже духовная близость — Татьяна в юмористе открыла чуткого и ранимого человека.

Степаненко, сама того не ожидая, «свела» собственного мужа с его «родственной душой» и фактически поспособствовала развитию их отношений. Неизвестно, как быстро она догадалась о зарождающейся любви, но довольно скоро стала проявлять агрессивную ревность.

«Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе — мне тяжело, когда на меня кричат… Года четыре я терпела, но потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве: уехав на гастроли, позвонила и начала кричать. Потом мне сказали, что я якобы украла ее гонорар. Потом передо мной извинился продюсер. Петросяну я сказала — либо я ухожу, либо работаю в театре только с ним. Он выбрал второй вариант», — поделилась историей Брухунова.

По ее словам, душевная близость с артистом наступила в 2012 году. Она отрицает обвинения в том, что увела юмориста из семьи, и напоминает, будь у них в браке с Еленой Григорьевной все хорошо, тот бы не ушел. Брухунова предполагает, что мужчина старался ее опекать, и «история любви» — не совсем применимое в их случае выражение.

«Это не вспышка как в молодости. Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня», — отметила модница.

Раскрыть всему миру

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Совместно выходить в свет влюбленные стали в начале 2019 года — уже после того, как Елена Степаненко подала на развод и брак был был расторгнут судом в ноябре 2018-го.

Поклонники творческой пары не одобрили выбор Петросяна и даже стали преследовать Татьяну. Накануне она рассказала о травле, которую ей пришлось пережить после свадьбы в декабре 2019-го. Брак для Брухуновой стал первым, в то время как для Евгения Вагановича — пятым.

«Моя публичная травля длилась без малого пять лет. В начале проплаченным заказом, потом по инерции. Сегодня я благодарна всем, кто возводил на меня напраслину и оскорблял», — обратилась модница к хэйтерам.

Торжество прошло в близком кругу — молодожены не стали делиться фотографиями с прессой и предпочли оставить счастливый момент себе. А всего спустя несколько месяцев на свет появился мальчик — сын Ваган, которого так любят и оберегают родители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Петросяна выступила с неожиданным заявлением.

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