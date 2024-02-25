Трамп на встрече с Милеем заявил, что сможет сделать Аргентину великой

Фото: Reuters / ARGENTINE PRESIDENCY

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Политики обменялись любезностями за кулисами Конференции консервативных политических действий.

Глава Аргентины Хавьер Милей встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне за кулисами Конференции консервативных политических действий (CPAC). Аргентинский лидер эмоционально поприветствовал политика 24 февраля. Об этом пишет Buenos Aires Times.

«Президент! Как я счастлив! Очень рад вас видеть! Я так рад! Вы очень щедры ко мне!» —сказал Милей, едва сдерживая крик.

В этот момент он крепко обнял Трампа и громко похлопал его по спине. После этого американский политик предложил Милею сфотографироваться. Он также произнес слоган своей предвыборной кампании — Make America Great Agan, MAGA («Сделаем Америку снова великой»), изменив в нем только наименование страны.

«Make Argentina Great Agan! Этот парень сможет это сделать!» — сказал Трамп.

Милей также заявил, что восхищается американским бизнесменом. Он выразил надежду на победу Трампа в президентской гонке. На этом люезности политиков не закончились. Так, во время выступления на конференции Трамп назвал Милея одним из немногих, кто сможет вернуть Аргентине величие.

«Он великий джентльмен, он сторонник MAGA, сделаем Аргентину снова великой. Он может это сделать. Хавьер Милей. Спасибо, Милей, большое спасибо», — добавил экс-президент США.

До этого Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.

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