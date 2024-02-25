МО: силы ПВО сбили 6 беспилотников ВСУ под Белгородом и над Черным морем

Фото: © РИА Новости

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Какие регионы атаковали войска киевского режима?

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать с применением беспилотников самолетного типа на территорию России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, наши силы перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников: два БПЛА в небе над Белгородской областью и еще четыре над акваторией Черного моря.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области сообщили об ожесточенных боях в центре села Работино. Как отмечается, боевики ВСУ делают упор на применение дронов.