Sky News: Украина за 2024 год может потерять весь Донбасс

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Что произойдет в следующие 12 месяцев?

Украина в 2024-м может лишиться еще большей части территорий. Об этом пишет телеканал Sky News.

«Если Украина не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию, скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге», ― сказал эксперт по вооруженным конфликтам Хусейн Алиев.

Экс-директор британского аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк также прогнозирует, что потеря территорий крайне вероятна для Украины в ближайшие 12 месяцев.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что операция по освобождению Авдеевки войдет в учебники по военной науке.