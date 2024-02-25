Рогов заявил об ожесточенных боях в центре села Работино

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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ВСУ, как отмечается, делают упор на применение дронов.

В центре села Работино на запорожской линии фронта проходят ожесточенные столкновения. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», ― сказал он.

Боевики оказывают мощное сопротивление, в том числе активно применяя БПЛА, добавил Рогов. С ликвидацией Работинского выступа и вынесением ВСУ за пределы села «будет поставлен крест на результатах, которые украинская армия достигла за все время так называемого контрнаступления», подчеркнул он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились редкие кадры работы морпехов под Новомихайловкой.