«Честно говоря»: Нуланд заявила о несоответствии России ожиданиям США

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Дипломат заодно объяснила, почему Вашингтон так активно вводит санкции в отношении Москвы.

Текущее политическое положение России ― это не то, что хотели бы видеть США. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

«Это не та Россия, которую, честно говоря, мы хотели. Мы хотели (видеть — Прим. ред.) партнера, который ориентировался бы на Запад, стал бы европейским», ― сказала она в эфире CNN.

Но руководство России выбрало другой курс развития, признала Нуланд. Сейчас же США, говорит дипломат, вводят санкции в отношении страны из-за желания как можно скорее «усадить Россию за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине».

Ранее 5-tv.ru писал, что, когда Владимир Путин только стал президентом, он интересовался возможностью вступления России в НАТО. Так, в 2000-х в ходе беседы с экс-президентом США Биллом Клинтоном он обсуждал возможность присоединения страны к блоку.

Поначалу тот ответил согласием, но позже изменил свое решение. Путин добавил, что не испытывает горечи из-за отказа: по его мнению, причиной отказа стала невозможность контролировать позицию России по ряду вопросов.