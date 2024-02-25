«Зепюр пробила дно»: Муцениеце осадила Брутян из-за скандала с подарками для детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как презенты наследникам рассорили бывшую и нынешнюю жену Павла Прилучного?

Актриса Агата Муцениеце ответила на претензии Зепюр Брутян — нынешней жены Павла Прилучного. Конфликт между ними становится все острее.

Муцениеце, которая судится с Прилучным за алименты на детей, заявила, что отец не разрешает ребятам забирать подаренные им вещи в дом к матери. И тут Брутян, которая представлялась публике ласковой и нежной женой, мамой и мачехой, обожающей всех и источающей любовь, не удержалась.

Она записала видео, на котором расспросила Мию и Тимофея о подарках, показав, что всем они распоряжаются сами. Еще назвала выпады Муцениеце моноспектаклем, который длится пять лет — к слову, тогда Муцениеце и Прилучный были еще женаты.

«Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите», — ответила в личном блоге Муцениеце.

Вероятно, Прилучный все же не экономит на детях. Он их развлекает, возит в путешествия, одаривает, проводит с ними много времени.

Но, если верить Муцениеце, артист все же переживает, что та будет иметь доступ к их подаркам и вообще знать, сколько отец тратит на них денег. Пока между звездами полыхает конфликт, фанаты запасаются попкорном.

«Агата, вам уже много раз говорили, не манипулируйте детьми, не испускайте желчь в сторону Павла. Я подписана на Зепюр, и мне очень нравится ее искренность. Вы как мать должны оберегать детей»;

«А разве это Агата устраивает мерзкие разборки, манипулируя чужими детьми, для того чтобы привлечь подписчиков? Ваша Зепюр сегодня пробила дно»;

«Да кто она такая, чтобы детям делать допрос, еще и на камеру снимать, втягивать их? Им разве не отец подарил или отец немощный?» — пишут комментаторы на странице Муцениеце.

Поклонники с нетерпением ждут продолжения «сериала». А также — результатов очередной судебной тяжбы, которая, возможно, добавит хоть немного порядка в семейные дрязги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Брутян защищает мужа от нападок бывшей жены.