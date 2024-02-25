Главное, чтобы в кресле не умерла: что известно о «секте серых косметологов» Емельяна Брауде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; YouTube / katyakonasova; 5-tv.ru

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Глава сообщества вернулся в Россию и намерен продолжать свое дело. Неужели никто ничего не может ему предъявить?

В Россию вернулся Емельян Брауде. Хотя большинству женщин он известен как «мясник из соцсетей». Человек, который называет себя «королем российской косметологии», хотя у него нет диплома, продвигает в массы такие методики как доведение до анафилактического шока с сигаретой в зубах, уколы красоты в машине на ходу. Брауде, настоящее имя которого Ян Силис, пропал из вида некоторое время назад, как раз, когда у него на приеме чуть не умерла одна из пациенток.

Где был — скрывает. Но точно вернулся с новыми ноу-хау: теперь закачивает в губы — газ. Да, надувает, причем, буквально. Что он еще несет с собой и почему до сих к нему, как на прием, так и на обучение — очереди? Законспированные, правда, как у шпионов или сектантов… Во всем разобрался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Один укол, и у вас мгновенно растут губы. Внутри шприца — газ. Новый тренд в жуткой косметологии. Или коррекция морщин и мешков под глазами с такими последствиями. Сильнейший отек. Удивительно, но всем в этой комнате результат нравится.

«Хорошо легло, кстати!» — радуется жертва «серой косметологии».

Автор таких манипуляций — скандально известный Емельян Брауде, по паспорту — Ян Николаевич Силин. Бывший курьер снова режет и колет людей. И учит таких же как он — без медицинского образования.

«Они же не медицине учатся, а бабки зарабатывать», — заявил Брауде в интервью блогеру Кате Конасовой.

Брауде сам придумывает, что и куда колоть, смешивает разные препараты и называет это «авторскими коктейлями». У настоящих пластических хирургов волосы дыбом. Введение тех же газов разрешено подкожно, например, для спины или суставов — это называется карбоксотерапией и озонотерапией, но точно не для губ.

«Губы взорвуться в любой момент…» — ужасается косметолог Елена Ломанова.

Кадры, после которых Брауде пропал из поля зрения — все подробности — в репортаже.