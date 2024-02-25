Церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более 1 млрд человек

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Важнейшее мероприятие проходило при участии президента России Владимира Путина.

У президента России Владимира Путина состоялся важный визит в Поволжье, и КАМАЗ на трассе М-12 был средством передвижения и проверки ситуации на месте. Визит в Казань и далее вдоль Волги обусловлен стартом уникальных спортивных соревнований — «Игр Будущего». Они сочетают, собственно, спортивные состязания и компьютерные баталии.

«Игры Будущего» могли бы стать еще одним поводом для поиска компромиссов — ведь в них приняли участие более 100 команд, в том числе почти из всех НАТОвских стран, даже из США и Великобритании. Но официальных делегаций они не прислали, а зря. И в этом убедился корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Боец Ли Моррисон суеверен. Перед выходом в октагон американец не дает интервью. Он дебютирует на играх будущего в Казани. В мировой спортивной истории такого формата соревнований еще не было. Состязание в силе и цифровой ловкости в рамках одного поединка.

Уже сейчас ясно, что церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более миллиарда человек. Что еще, кроме боевых поединков, их привлекло? Подробности — в репортаже.