Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Сожжены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, а также обслуживающий персонал.

В попытке что-то противопоставить российским успехам на фронте, Киев достал из чулана главное на данный момент «вундерваффе» в своем арсенале — американский танк Abrams. Впервые его показали в каких-никаких полях и он вроде бы даже стреляет.

Один-одинешенек из вроде как 42-х поставленных Штатами еще полгода назад. Ну, что ж, чем больше кадров с их стороны, тем больше шансов у наших разведчиков идентифицировать район применения, выследить и уничтожить.

Рано или поздно, вся натовская техника сгорит. Так, впервые на этой неделе появились кадры объективного контроля по уничтожению распиаренной системы ПВО Patriot.

До этого была информация об уничтожении таких установок прямо в Киеве, но не было подтверждающего видео. А тут, как говорится, запротоколировали «от» и «до».

Patriot «прятался» в ангаре, где, судя по всему, были и боеприпасы, туда и прилетела высокоточная ракета, потом — следующая. Сожжены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, ну и обслуживающий персонал, само собой.

Вопрос, какой национальности, остается открытым. С трудом верится, что американцы доверили свою нашпигованную электроникой и технологиями установку украинцам.

Это яркий, но очередной эпизод противостояния России и НАТО. Сколько уже было «попаданий» по местам расположения так называемых волонтеров, как их называют в западной прессе, а, проще говоря, иностранным наемникам и инструкторам.

Сколько их было ликвидировано в боях? Есть только одно условие, при котором граждане США, Британии и прочих натовских и сочувствующих им стран могут массово гибнуть за жовто-блакитный флаг: потому что их направляют и ими командуют соотечественники.

Для Москвы это уже давно не секрет, как стало понятно после встречи министра обороны Сергея Шойгу с Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

«Они там создали какой-то штаб, да? За рубежом, за границей Украины, который реально и планирует все эти операции?» — спросил глава государства.

«Да, Владимир Владимирович, это фактически даже не внешнее управление — это просто управление всеми силами. Потому что все, что планировалось в прошлом году по большому, масштабному контрнаступлению, все это планировалось именно Соединенными Штатами, натовскими инструкторами, причем детально планировалось», — ответил министр.

Украинцы стали своего рода заложниками натовской военной доктрины, которая была рассчитана на борьбу с разрозненными группами повстанцев на Ближнем Востоке, фактически, партизан.

Проверив на украинцах свою доктрину и удостоверившись, что она не работает в условиях современных боевых действий, американцы тоже адаптируются. Так, стало известно, что на главной тренировочной военной базе армии США, форте Ирвин на юге штата Калифорния, воспроизвели ландшафт и застройку украинских населенных пунктов.

Прежде там создавали антураж Ирака и Афганистана, соответственно. Интересно, как они будут «копировать» весеннюю распутицу и зимние сугробы в пустыне Мохаве, но это уже их проблемы.

Тем не менее, как пишут побывавшие на объекте журналисты, армия США пересматривает свой подход к ведению боевых действий и готовится к более масштабному конфликту с «более изощренными противниками, такими как Россия и Китай».

В общем, расслабляться точно не стоит. Угроза с Запада, которая нависала над российским государством веками, снова более чем реальная.

И защита Отечества — это насущная необходимость. А потому и праздник защитников Отечества — не ритуальный, не календарный, а самый что ни на есть актуальный.