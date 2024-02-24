Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя

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Психологи рассказали, на что стоит обращать внимание, чтобы узнать о партнере и его намерениях.

Поцелуй — одна из важных составляющих в любых отношениях. Именно с него у многих пар завязывается любовная история. Однако женщины и мужчины относятся к этому интимному моменту по-разному. Об этом сообщает Femmie.ru.

Мужские поцелуи направлены на пробуждение в женщине энергии

В зависимости от того, что хочет получить мужчина от женщины, меняются его поцелуи. Если он слегка целует в губы — проявляет нежность. Если страстно, «по-французски» — желает заполучить женщину. Если резко и кратковременно, то у него нет серьезных намерений.

Женщина относится к поцелую иначе. Она должна быть воодушевлена и наполнена энергией, чтобы подарить мужчине искренний поцелуй.

Место и время поцелуя тоже имеют значение

Если мужчина целует женщину в людных местах, то он открытый и общительный. Он не стесняется заявлять о чувствах на людях. И наоборот: если мужчина целует вас исключительно дома, значит он скрытный и, возможно, неуверенный в себе.

Стоит обратить внимание и на время суток, когда происходит поцелуй. Если с утра, то он нежен и внимателен. Хочет проявить ласку и заботу. Если только вечерами после работы и в щечку, то у него, скорее всего, множество страхов и сомнений, в том числе в избраннице. Однако такие поцелуи можно объяснить усталостью или занятостью. Но если они уже стали традицией, стоит бить тревогу.

Часть тела, в которую целует мужчина, может рассказать о его намерениях

Поцелуи в лоб означают проявление заботы. Если женщина целует в лоб мужчину, она хочет его успокоить.

Если мужчина целует в глаза, он может быть не до конца честен, что-то скрывать. Поцелуи в уши выбирают люди с хорошей фантазией и гибкой логикой. Поцелуи в нос означают игривое расположение духа. В щеку — дружеское отношение. Поцелуи в шею, грудь — проявление желания, страсти.