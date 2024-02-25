Генерал Назаров заявил, что от ВСУ требовали победы без информации о ресурсах

Фото: Reuters / STRINGER

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Боевикам, как отмечается, так и не предоставили «дорожную карту» по дальнейшим действиям.

Власти Украины в 2023-м требовали от ВСУ «дорожной карты к победе», не сообщая о ресурсах для выполнения запрошенного плана. Об этом заявил советник экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров.

«Это то, чего, к сожалению, наше политическое руководство не понимало или не хотело понимать, когда требовало стратегических планов от военных без стратегических резервов и ресурсов», — цитирует Назарова газета The New York Times.

Он подчеркнул, что высшее командование ВСУ было обеспокоено этой ситуацией в 2023 году.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Кулеба внезапно раскрыл правду о состоянии ВСУ.