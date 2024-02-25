Правильная энергетика: почему Расторгуев исполнил песню ST «Дай ему сил» на юбилейном концерте «Любэ»

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В этом можно увидеть определенную передачу творческой эстафеты от поколения к поколению. Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Чтобы понять Россию, надо не только читать Льва Толстого и Федора Достоевского, но и изучать современную классику. Например, творчество группы «Любэ».

Коллектив на этой неделе отметил 35-летие, а бессменный солист Николай Расторгуев встретил 67-й день рождения. Собирали «Любэ» как рок-проект, но за годы творчества он показал такую палитру стилей, где и шансон, и военные песни, и городские романсы, что как-то односложно определить их стиль не получится.

Может, в этом и есть суть России — страны разнообразной и безграничной. Корреспондент «Известий» Александр Морозов — о словах и смыслах.

«Все зависит от Бога и немного от нас, есть такая песня „Любэ“, вот она просто приснилась», — сказал народный артист России, худрук группы «Любэ» Игорь Матвиенко.

«Клетки, клетки, клетки, как в метрополитене вагонетки», — привел строчку из песни «Любэ» поэт, автор песен, член Союза писателей России Михаил Андреев.

«Кажется, что он родственник. „Любэ“ — это наша семья», — признается заслуженная артистка России Людмила Бокашевская.

«Они говорят искренне с людьми, они не врут», — подчеркнул актер театра и кино Михаил Пореченков.

35 лет на сцене — казалось бы, про легендарную группу «Любэ» сказано и снято все за эти годы. Но есть еще музыкальные истории, о которых не знает зритель.

«Я был коротко остриженный, а там все длинноволосые, все такие с модными роковыми гитарами там и так далее. Ну то есть я не подходил по имиджу, не подходил, хотя на прослушивание спел все песни. Убедил наездом!» — рассказал народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Их песни — это саундтрек к тому, что происходило в стране во время заката Советского Союза и расцвета новейшей истории России.

«Атас», «Станция „Таганская“», «Люберцы» — именно благодаря этим песням группа «Любэ» получила всесоюзную популярность в 1989-м. Как говорится, 100% хиты того времени.

«1994-й год — это вышел „Конь“, это шедевр, я считаю. Лучшая песня Игоря Матвиенко. Вот в этом смысле она разошлась по всему миру, я не буду лукавить, это правда, очень много хоров иностранных поет эту песню», — делится Расторгуев.

«У них такие песни, которые правда могут показать настоящую русскую душу», — отмечает руководитель хора «Слависта» Анна Голубович.

Сочетание дворовой лирики и брутальной. Репертуар «Любэ» трансформировался вместе со страной и всегда попадал в точку.

От гимна сухопутных войск «Вперед пехота» до глубокой по смыслу песни «По высокой траве», исполненной вместе со спецназовцами, которые в первоначальный текст песни решили внести свои строчки о суровых буднях подразделения.

«Приходит Николай, чайку крепкого черного выпил, ну давайте текст, берет текст и видит почеркано, говорит, кто черкал? Ну мы вот тут посидели, подумали все вернуть назад, поем исходный текст. Там есть одна строчка — „только верой и правдой служил“: это все, что осталось от меня», — отметил президент союза «Офицеры группы „Альфа“» Алексей Филатов.

Голос Расторгуева, музыка Матвиенко, стихи Александра Шаганова и Михаила Андреева. Этот нерушимый квартет долгие годы держит самую высокую ноту группы «Любэ».

«Вот он как стоит, как стоит и как поет, как он преподносит песню, как смотрят, как вот подбородок. Вот все-все-все-все влияет на зрителя», — подчеркнул поэт, автор песен, член Союза писателей России Михаил Андреев.

«Я Коле Расторгуеву, Николаю Вячеславовичу, нынешнему народному артисту, благодарен за то, что он все тексты, которые для него сочинил, он мне никогда не звонил и не говорил, вот тут надо строчку подправить, что-то мне непонятно. Так бывает», — поделился поэт-песенник Александр Шаганов.

Узнаваемый стиль и голос «Любэ» — это одна из немногих групп, чьи песни — на все времена. Редкий случай — на своем концерте группа «Любэ» исполнила не свою песню.

Расторгуев включил в репертуар композицию молодого автора Александра Степанова — творческий псевдоним ST. Как отметил народный артист России, эта песня обладает внутренней напряженностью, энергетикой и правильными, очень хорошими словами.

В этом можно увидеть определенную передачу творческой эстафеты от поколения к поколению — у артистов 32 года разница в возрасте. И, опять же, мы видим смешение стилей.

ST — вообще-то рэпер, но эта песня точно не рэп. А, главное, перекликается с философией патриотических песен «Любэ».

ST выпустил официальный клип: вновь в кадре наши воины, в данном случае — бойцы Росгвардии. Съемки проходили на реальных позициях.

В клипе два героя: комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов, герой России, и президент России Владимир Путин. По словам музыканта, это люди, олицетворяющие сейчас понятие патриотизма.