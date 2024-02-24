«Неловко детям задавать такие вопросы»: Брутян пошла войной на Муцениеце

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Бывшая и нынешняя жены Павла Прилучного вступили в открытую конфронтацию.

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян не выдержала атаки со стороны фанатов экс-супруги звезды Агаты Муцениеце. Она долго отказывалась реагировать на многочисленные слухи о не самых лучших качествах возлюбленного, но, когда артиста назвали жадным папой, молчать не стала.

И даже, несмотря на демонстрируемый ангельский характер, перешла на личности. Недавно Муцениеце подтвердила сплетни о трепетном отношении Прилучного к потраченным на детей деньгам.

Что якобы актер запрещает сыну и дочери от первого брака забирать домой к маме подаренные им вещи. Известно, что экс-супруги в настоящее время судятся по поводу алиментов.

Кто-то может подумать, что, оставляя подарки детей дома, он скрывает от Муцениеце суммы, которые отдает за досуг наследников. Прилучный молчит, а вот его благоверная впервые решила за него заступиться.

Муцениеце не раз намекала, что экс-супруг и его новая любовь только изображают идеальную пару, а на деле «спекулируют детьми». Они часто забирают Мию и Тимофея, берут их с собой в поездки, мачеха даже выводит их в свет.

Но, по словам актрисы, «эталонные влюбленные» контролируют каждый шаг ее детей и даже распоряжаются подаренными им вещами, собирая чеки с каждой покупки. Фанаты Муцениеце атаковали Брутян, назвав ее и Прилучного жадными и коварными.

«Мне даже неловко детям задавать такие вопросы, чтоб вы понимали. Вы пять лет верите и смотрите этот моноспектакль (одного актера). Приятного вам дальше просмотра. И прошу вас оставаться там же, в зрительном зале, и покинуть мою страницу», — ответила Зепюр.

Она также продемонстрировала, что происходит в ее доме с Мией и Тимофеем. Звезда на камеру спросила у них, где сейчас находятся их подарки и возьмут ли они их с собой.

По признанию ребят, и ноутбук, и умную колонку, которая обсуждалась в контексте обвинений Муцениеце, они отвезут домой к матери. Брутян также показала ноутбук, который якобы забрала у Тимофея, попросив тоже забрать устройство с собой.

«Мы с Пашей не реагируем никогда. Потому что знаем про себя все сами и видим счастливых детей, когда они у нас. Хуже всего, когда дети оказываются разменной монетой! Почему нельзя просто радоваться и позволять детям жить счастливое детство. И наоборот стараться огородить их от сплетен», — добавила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брутян рассказала поклонникам о характере маленького сына.