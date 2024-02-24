«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
Хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im
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Сейчас бегущая строка на «Прямом» отключена.
Эфир украинского телеканала «Прямой» взломали хакеры, запустив на бегущей строке пророссийские и антиамериканские лозунги на русском и украинских языках.
«США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца», — гласил один из текстов.
В Telegram-канале «Прямого» сообщили, что атака произошла примерно в 19:33 по московскому времени. Специалисты телеканала до сих пор борются с последствиями атаки, сейчас бегущая строка отключена.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские хакеры из RaHDIt опубликовали данные более двух с половиной тысяч сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают и отправляют граждан Украины на фронт.
В сеть попали личные телефоны, паспортные данные, электронные почты и ссылки на страницы в соцсетях этих «военных преступников».