Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сейчас бегущая строка на «Прямом» отключена.

Эфир украинского телеканала «Прямой» взломали хакеры, запустив на бегущей строке пророссийские и антиамериканские лозунги на русском и украинских языках.

«США и Зеленский уничтожают Украину. Авдеевка — только начало в войне до последнего украинца», — гласил один из текстов.

В Telegram-канале «Прямого» сообщили, что атака произошла примерно в 19:33 по московскому времени. Специалисты телеканала до сих пор борются с последствиями атаки, сейчас бегущая строка отключена.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские хакеры из RaHDIt опубликовали данные более двух с половиной тысяч сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают и отправляют граждан Украины на фронт.

В сеть попали личные телефоны, паспортные данные, электронные почты и ссылки на страницы в соцсетях этих «военных преступников».