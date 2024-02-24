«Поворот на 360»: Захарова усомнилась в профессионализме Бербок после слов о санкциях

Захарова усомнилась в профессионализме Бербок после слов о санкциях против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Такого рода некомпетентные чиновники есть и в других странах ЕС, убеждена дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в компетентности министра иностранных дел Германии Анналены Бербок из-за слов об антироссийских санкциях.

Бербок заявила, что никто не верил, что рестрикции против России «помогут остановить СВО». Просто западные страны считают, что накладывать ограничения — это важно, добавила министр.

«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она обвинила Бербок в необразованности и подчеркнула, что в правительствах стран ЕС сидят такие же некомпетентные чиновники. Также Захарова вспомнила саммит G20, на котором Бербок пыталась обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Только вот дипломата в зале не было, а его немецкая коллега этого не понимала. Вместо этого она обращалась к заместителю Лаврова, который никак не мог ее убедить в том, что он не глава министерства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова резко раскритиковала Литву.