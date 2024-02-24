Части подавленного БПЛА обезвредили на территории НЛМК в Липецке

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Специалисты решили нейтрализовать дрон дистанционно.

Части подавленного беспилотника обезвредили на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Пострадавших, как отметил он, нет. Беспилотник обезвредили дистанционным методом.

«На работу комбината существенного влияния не оказано», — уточнил глава региона.

Артамонов отметил, что в ночь с 23 на 24 февраля в одном из цехов НЛМК произошло возгорание — огонь потушили, угроз выброса опасных веществ не было. Помимо этого, в Липецкой области перехватили еще два беспилотника.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили еще четыре дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.