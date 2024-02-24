Боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по центру Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что известно о пострадавших и разрушениях в результате атаки?

ВСУ вновь нанесли удар по Донецку, обстреляв Ворошиловский район из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места событий.

Журналист рассказал, что боевики выпустили три ракеты из HIMARS. В результате обстрела пострадал 40-летний местный житель.

На кадрах видна воронка, которая образовалась из-за прилета одной из ракет. Также один из снарядов упал на ресторан «Аркадия».

Другая ракета прилетела во двор жилого пятиэтажного дома. В городе по этой причине работали системы ПВО.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ обстреляли центральный район Донецка.