«Сложная ситуация»: Домнина честно рассказала о проблемах в отношениях с Костомаровым
Домнина рассказала, что до сих пор испытывает сложности с Костомаровым
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Что происходит в звездной семье?
Фигурист Роман Костомаров столкнулся со страшной трагедией в жизни, лишившись частей ряда конечностей. Беду, безусловно, ему помогла пережить невероятная внутренняя сила.
Но исключать из ситуации супругу олимпийского чемпиона, Оксану Домнину, было бы в корне неправильно. Она не бросила мужа и всячески его поддерживала.
«Мне кажется, наши чувства до сих пор проходят серьезное испытание. И я рада, что мы преодолеваем его вместе. Сложная ситуация нас еще больше объединила, сплотила, влюбила друг в друга. Мы как одно целое», — делится Домнина.
Стоит отметить, что раньше в их семье то и дело кипели страсти и ссоры. Но в такой тяжелой ситуации супруги решили сплотиться и поддерживать друг друга.
Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров продолжает покорять новые вершины, учитывая свое состояние здоровья. Недавно фигурист вновь поразил фанатов своим упорством и желаем жить полной жизнь, несмотря ни на что.
Занялся флайбордом. Это вид экстремального спорта, представляющий собой полеты на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.