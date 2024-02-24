Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Стоит не забывать о собственных потребностях и желаниях, когда родители манипулируют вами.

Любовь родителя к своему ребенку безгранична. Порой ее бывает настолько много, что отношения в семье превращаются в зависимые — мамы и папы безумно боятся отпустить детей во «взрослое плавание» и не могут смириться с их взрослением, что сильно сказывается на общении. Что делать, если пожилые родители манипулируют, рассказала психолог Татьяна Ходаревская.

Специалист предположила, что манипулятивное поведение со стороны семьи может возникнуть из-за старения, болезней или страха одиночества.

«В таких ситуациях очень важно оставаться терпеливыми, но также необходимо научиться выставлять здоровые границы. Первое, что нужно сделать, это осознать, что манипуляции со стороны пожилых родителей могут негативно сказываться на вашей жизни, на вашем эмоциональном состоянии», — объяснила эксперт.

Она посоветовала наконец стать взрослыми и взглянуть на ситуацию со стороны — понять, что ваши собственные чувства и потребности также важны.

Большинство манипуляций основаны на контроле. Некоторые пожилые родители могут использовать шантаж и чувство вины, «перекрывая» при этом ваши настоящие намерения и получая желаемое. Чтобы прекратить подобное, человек должен быть готов грамотно пресекать такое отношение к себе. Также не стоит бояться ставить себя на «первое место».

«Важно устанавливать границы и четко выражать свои желания и потребности. Поделитесь с родителями, что вы любите их, цените, но в то же время обозначьте свои границы», — предложила психолог.

К примеру, если мама стремится проводить с вами каждое воскресенье, но вам необходимо время на себя, предложите родительнице назначить определенные дни, в которые будете встречаться.

Татьяна Ходаревская напомнила, что каждый человек сам несет ответственность за собственные чувства и действия.

«Часть родителей продолжают свои манипуляции несмотря на наши усилия. В таком случае нужно обратиться к специалисту — психологу или консультанту, который специализируется на работе с семьями. Встреча с третьей стороной может помочь разобраться в ситуации и найти сбалансированный подход в отношениях с пожилыми родителями», — рассказала наша собеседница.

Важно находить баланс между заботой о себе и дорогих людях, заметила эксперт.

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