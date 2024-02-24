ВС РФ сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районе Ясеневого и Селидово в ДНР

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Минобороны России сообщает о ситуации в зоне СВО на 24 февраля 2024 года.

Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Боевые самолеты ВСУ были сбиты в районах городов Селидово и Ясиноватая в ДНР.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки на нескольких направлениях противник потерял около тысячи боевиков убитыми и раненными, а также тяжелую технику, боевые машины и артиллерийские установки и гаубицы, в том числе — систему М777 американского производства.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117-ти районах», — говорится в сообщении военного ведомств России.

Кроме того, на херсонском направлении российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.