«Сумасшествие»: в Бундестаге объяснили свою позицию по отправке ракет Taurus на Украину

Фото: ABACA / ТАСС

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Киев практически требует у Берлина дальнобойное оружие.

Если Германия решится на поставки Украине крылатых дальнобойных ракет Taurus, это приведет к дальнейшей эскалации конфликта и усугубит отношения Берлина и Москвы. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

По мнению политика, военные поставки киевскому режиму из стран Запада только продлевают конфликт, но при этом не меняют существенно ситуацию на фронте. И, уж тем более, не приходится говорить о стремлении зарубежных «партнеров» Украины защитить ее народ.

«Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, являясь ядерной державой, позволит сделать это?» — задается вопросом политик в беседе заместителем главного редактора газеты Bild Паулем Ронцхаймером.

Депутат также отмечает, что Украина может применить немецкие дальнобойные ракеты по своему усмотрению, и это выльется в повышение напряженности в отношениях России и Германии.

«Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию», — говорит Сара Вагенкнехт.

Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Эквадора отказался передавать оружие США.