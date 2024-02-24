Стало известно, кто займет место скончавшегося главы Верховного суда России

Руководить Верховным судом РФ будет первый заместитель председателя Петр Серков

Фото: Сайт Верховного Суда Российской Федерации vsrf.ru

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Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года.

Обязанности председателя Верховного суда России после смерти Вячеслава Лебедева будет исполнять первый заместитель Петр Серков. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Руководить Верховным судом Серков будет вплоть до назначения нового главы ведомства. Когда именно это произойдет, не уточняется.

Петр Серков — Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, член Президиума Верховного Суда России. Родился 7 июля 1955 года в селе Полдамасово Ульяновского района Ульяновской области. Должность первого заместителя занимает с 2019-го.

Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет. Пост председателя Верховного суда России он занимал с 1989 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ.