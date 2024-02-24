Стресс или нехватка витаминов? Трихолог раскрыла причину выпадения волос

Фото, видео: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD; 5-tv.ru

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Как объяснила специалист, алопецию следует лечить «изнутри».

Многие часто говорят, что красивая прическа является настоящим залогом успеха. Большинство старается следить за качеством волос, заботясь о своем внешнем виде. Однако порой, к сожалению, люди сталкиваются с большой проблемой — алопецией.

Страдают от этого заболевания как мужчины, так и женщины. Какие факторы приводят к облысению, и почему волосы начинают выпадать, 5-tv.ru рассказала трихолог Наталия Жовтан.

Сперва специалист отметила, что волосы — это не только критерий самооценки человека. По локонам и кудрям можно определить состояние здоровья.

«Выпадение волос может свидетельствовать о некоторых состояниях нашего организма, в том числе и заболеваниях щитовидной железы. Нередко изменение состояния гормонов щитовидной железы негативно влияют на волосяной фолликул, приводя к истончению волосяного стрежня и неизбежному выпадению», — объяснила специалист.

Она также подчеркнула, что облысение иногда связано с дефицитом некоторых микроэлементов в организме человека. Особо «губительна» железодефицитная анемия.

Пока нехватка необходимых веществ не восстановится, наружные средства для лечения алопеции будут иметь нулевой эффект, предупредила врач.

«Есть состояния гормонального фона, связанные с нарушением функций яичников у женщин, которые могут проявляться выпадением волос по типу андрогенетической алопеции. Это выпадение волос в гормонозависимой зоне», — добавила наша собеседница.

Кроме того, существуют также и аутоиммунные заболевания, которые вызывают облысение по до сих пор неизвестным трихологам причинам.

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