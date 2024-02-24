Видел красоту, которую не видел никто: почему Панфилов так и не пережил смерть Чуриковой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Брак этих двух людей вызывал вопросы у всего Советского Союза. Интересовались, что же талантливый режиссер нашел в комедийной актрисе?

Вопреки распространенному мнению режиссер Глеб Панфилов влюбился в Инну Чурикову с первого взгляда. Увидев ее лицо, он сразу понял, что эта актриса обязана выйти за него замуж. Он видел ее лицо везде, она была его главной музой.

А ведь тогда про Чурикову говорили, что ее судьба стать гротескно-комединой актрисой и играть роли второго плана. Девушке очень долго приходилось доказывать, что это не так, и она заслуживает главных персонажей. Быть талантливой актрисой Чурикова мечтала с самого детства.

Но пробиваться юной Инне было сложно, когда она пришла поступать в театральный, над ней посмеялись. В приемной комиссии девушке сказали, что она должна посмотреть на себя в зеркало, потому что в актерской профессии такие «страшилы» не нужны, актриса обязана быть похожей на греческую богиню Афродиту.

К счастью, Чуриковой повезло с мамой. Все детство она внушала дочери, что она очень красивая девочка, и по-настоящему верила в успех своего ребенка.

Конечно, это сильно помогло юной Инне, потому что, в конце концов, после неудачных попыток в Щукинском училище и Школе-студии МХАТ, Чурикова все-таки поступила в Щепкинское училище.

Студенткой Чурикова начала сниматься в кино, а вот в театрах еще долго получала отказы. В таланте актрисы никто не сомневался, но не знали, как может «пригодиться» ее внешность. Поэтому первое время Инна работала в ТЮЗе и ждала звездного часа.

К середине 1960-х в фильмографии Чуриковой уже были картины «Тучи над Борском», «Стряпуха», «Тридцать три», «Старшая сестра», «Неуловимые мстители» и, конечно, сказка «Морозко». Но ни одной главной роли: у кинематографистов было распоряжение не снимать Чурикову в главных ролях. Неформат.

В 1966 году спектакль ТЮЗа, в котором играла Инна, показало телевидение. И его случайно посмотрел режиссер Глеб Панфилов. Увидел Чурикову на экране и обомлел: почему-то ее лицо, которое так не нравилось чиновникам от кино, впечатлило Панфилова. Он сразу решил: должен познакомиться с актрисой и снять ее в своем новом фильме.

Панфилов как раз готовился снимать свою первую полнометражную картину «В огне брода нет». И предложил главную роль (Таня Теткина) Чуриковой. Еще вчера ее никто не рассматривал всерьез, а сегодня — большая роль в исторической драме.

На съемках Чурикова робела. Панфилов был старше, серьезнее. И она не была уверена, что справится. Но Панфилов смотрел на Чурикову с восхищением, и неуверенность скоро куда-то улетучилась. Режиссер все чаще улыбался, а актриса играла все свободнее.

Чурикова и Панфилов проводили время вместе даже вне съемочной площадки. И никто не удивился, когда пара объявила о скорой свадьбе. Кстати, их «В огне брода нет» получил главный приз на кинофестивале в швейцарском Локарно.

Совместная жизнь Панфилова и Чуриковой началась с коммуналки. Но они не жаловались: любовь и общие интересы делали жизнь проще. Глеб Панфилов готовился снимать еще два фильма: «Начало» и «Прошу слова» с Чуриковой в главных ролях. Но киноруководство не давало добро: говорили, что актрисе не хватает красоты.

Панфилов долго боролся с начальством. В итоге «Начало» вышел в 1970 году, а «Прошу слова» — в 1975-м. Последний овациями встретили на фестивалях в Барселоне и Карловых Варах. И только тогда к Чуриковой стали всерьез присматриваться театры. Актриса наконец-то была принята в «Ленком».

Даже после успехов критики не оставляли в покое внешность Чуриковой. Но ей уже было все равно: рядом — любящий человек, характер тоже поменялся — актриса стала уверенной в себе.

Инне Чуриковой стали предлагать разноплановые и увлекательные роли в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Курьер», «Ребро Адама». А у Панфилова она блистательно сыграла в картине «Васса».

Инна Чурикова говорит, что абсолютно счастлива. В 1978 году у нее появился сын. И вот уже 55 лет рядом Глеб Панфилов, который научил актрису «говорить своим голосом», верить в себя и просто любить.

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