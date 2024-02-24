Четыре западных лидера приехали в Киев

Премьеры Канады, Италии, Бельгии и председатель Еврокомиссии прибыли в Киев

Фото: www.globallookpress.com / Paul Daly

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Визит политиков на Украину не анонсировался.

В столицу Украины прибыли четыре западных лидера. Как уточняет издание Reuters со ссылкой на информацию итальянского правительства, политики приехали в Киев ночью на поезде с территории Польши.

С необъявленным ранее визитом на Украину приехали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным зарубежных СМИ, таким образом политики хотят «продемонстрировать солидарность» киевскому режиму.

В планах у них провести видеоконференцию с лидерами «Большой семерки», к участию в котором приглашен Владимир Зеленский. Также Мелони планирует встретиться с украинским президентом в рамках двусторонних переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский собирается посетить Армению.