«Буду обжаловать»: бывший канцлер Австрии рассказал о планах после обвинения

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/photonews.at/Georges Schne

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Суд приговорил Себастьяна Курца к восьми месяцам условно за ложь перед парламентским комитетом.

Себастьян Курц, бывший федеральный канцлер Австрии, оправданный по двум пунктам обвинения из трех, намерен обжаловать решение Земельного суда по уголовным делам Вены. Об этом он сообщил в своем личном блоге в социальной сети.

Государственный деятель не считает себя виновным и уверен, что сможет доказать это. По словам Курца, суд зря прислушался к словам его недоброжелателей.

«Меня оправдали по двум пунктам обвинения из трех, и я буду обжаловать приговор по оставшемуся пункту обвинения, по которому меня несправедливо признали виновным. Суд рассматривал вопрос о том, лгал ли я в парламенте четыре года назад, и основывался на жалобе, поданной моими политическими оппонентами», — заявил экс-канцлер Австрии.

Он предположил, что будет оправдан во второй инстанции.

Земельный суд Вены вынес приговор Себастьяну Курцу в размере восьми месяцев условного срока по делу о даче ложных показаний перед парламентским комитетом.

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