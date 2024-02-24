Ученые из Индии сделали неожиданное открытие о лягушках

В Индии нашли лягушку с грибом на теле

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Впервые в истории планеты гриб вырос на живом существе.

В Индии совершили неожиданную находку — в лесу штата Карнатака к ногам ученых выскочила лягушка Рао. Однако удивила их не сама пресноводная, а небольшой нарост слева на боку. Ученые выяснили, что на коже вырос гриб рода Миценаы, как сообщает utro.ru.

Впервые в истории планеты на коже живого существа пророс гриб. Забирать лягушку из индийских джунглей специалисты не стали, решив оставить пресноводную в ее классической среде обитания.

Удивительно то, что обычно паразитические грибы вылезают на телах больных амфибий, у которых усугубляются различные инфекции и болезни, а здесь исследователи обнаружили совершенно здоровую и активную лягушку.

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