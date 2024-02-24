Рэпер ST выпустил клип на песню «Дай ему сил»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Рэпер ST выложил в своих социальных сетях клип на песню «Дай ему сил». Музыкант впервые представил эту песню на концерте в ЛНР для бойцов Росгвардии.

Недавно рэпер ST рассказал 5-tv.ru о том, как проходили съемки клипа на песню «Дай ему сил». По его словам, видеоряд рассказывает о российском солдате.

«Съемки клипа проходили в несколько этапов. В видео снимались как актеры, так и ребята, которые сейчас находятся на службе. Главная история в клипе будет развиваться вокруг нашего солдата», — сказал ST.