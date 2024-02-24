«Выпереть ее из квартиры»: Волочкова обвинила мать в неудавшейся личной жизни
Волочкова винит мать в несостоявшейся истории любви с Сулейманом Керимовым
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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По словам знаменитой артистки, мать всегда манипулировала ее отношениями с Керимовым.
Скандальная балерина Анастасия Волочкова вновь раскрыла подробности личной жизни в этот раз заявив, что родная мать помешала ей построить женское счастье с миллиардером Сулейманом Керимовым. Об этом знаменитость рассказала во время съемок VK-шоу.
По словам артистки, Тамара Владимировна всегда манипулировала отношениями двух возлюбленных. Кроме того, «переживающая» родительница неоднократно приезжала с ночевкой к Керимову и Волочковой, намеренно мешая «голубкам» провести время друг с другом.
«Она спала и контролировала. И потом рассказывала, как мы громко занимаемся сексом и уже весь дом взбудоражили. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры», — пожаловалась танцовщица.
Она предположила, что вовремя должна была посоветовать матери не лезть в ее личную жизнь. Вместо этого балерина почему-то прислушивалась к советам родительницы, которая «обрабатывала» не только Анастасию, но и самого Сулеймана.
«Она лила в уши Сулеймана такое д***** про меня, а мне про него. Из женской ревности, ни фига себе, у меня ни работы, ни профессии, у нее в смысле, ни мужчины. Все, сама там фригидна, папа там ее оставил и что?» — злится Волочкова.
Теперь звезда старается не допускать ошибок мамы. Балерина «с осторожностью» воспитывает дочку Ариадну, с которой у нее «классные, ровные отношения».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкову подняли на смех за «боевой раскрас» в бане.