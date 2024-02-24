Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ проинспектировал работу войск в зоне СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады группировки «Центр» о действиях ВСУ во время инспекции войск в зоне СВО. Как сообщает МО РФ, несмотря на то, что киевский режим постоянно ноет о проблемах с количеством артиллерийских припасов, на самом деле их боеготовность не снижена. К

Кроме того, в Министерстве обороны России также отметили, что Россия продолжает наступление. В данный момент ориентиром в комплектации оружия для ВС РФ является поставка дронов, которые управляются с помощью специальных технологий искусственного интеллекта.