«Сложно»: США испытывают проблемы с попытками конфискации активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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МИД РФ в ответ пообещал жесткую реакцию на действия западных стран, если они направят замороженные активы России на оказание помощи Украине.

Соединенные Штаты Америки (США) столкнулись с серьезными сложностями при попытке конфисковать замороженные российские активы, а также отправить их на оказание помощи киевскому режиму. Проблема состоит в том, что российские средства сосредоточены на международных площадках. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами.

«Это немного сложно, потому что, как я уже сказала, мы говорим о международном мероприятии, оно проводится на международном уровне. Это немного сложнее», — подчеркнула она.

В Белом Доме также сообщили, что ведут переговоры со своими коллегами из стран «Большой Семерки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пекин обвинил Вашингтон в запугивании китайских компаний.