«Сложно»: США испытывают проблемы с попытками конфискации активов РФ
Белый дом: США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать активы РФ
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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МИД РФ в ответ пообещал жесткую реакцию на действия западных стран, если они направят замороженные активы России на оказание помощи Украине.
Соединенные Штаты Америки (США) столкнулись с серьезными сложностями при попытке конфисковать замороженные российские активы, а также отправить их на оказание помощи киевскому режиму. Проблема состоит в том, что российские средства сосредоточены на международных площадках. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами.
«Это немного сложно, потому что, как я уже сказала, мы говорим о международном мероприятии, оно проводится на международном уровне. Это немного сложнее», — подчеркнула она.
В Белом Доме также сообщили, что ведут переговоры со своими коллегами из стран «Большой Семерки».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пекин обвинил Вашингтон в запугивании китайских компаний.