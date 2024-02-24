Живительная сила: от каких болезней спасает вода

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Вода обеспечивает функционирование всех органов. Чем чревато недостаточное употребление жидкости?

Нехватка воды в организме может спровоцировать различные осложнения со здоровьем — от головных болей до проблем с почками. Почему вода так важна для человека — рассказали «Известия».

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Всем известно, что вода — важнейшая составляющая организма. Она обеспечивает функционирование всех органов. Если человек употребляет недостаточное количество жидкости, то организм начинает терять больше воды и получает обезвоживание. А оно, в свою очередь, чревато неприятными последствиями.

«Такое состояние (обезвоживание. — Прим. ред.) проявляется усталостью, головной болью, снижением энергии и ухудшением когнитивных функций. Долгосрочный дефицит воды может способствовать развитию проблем с кожей, почками, а также общему ухудшению здоровья», — отмечает врач-эндокринолог Юлия Ившина.

Кроме того, если человек в течение дня пьет мало воды, то у него ухудшаются процессы кровоснабжения в капиллярах. Как объяснил врач-остеопат и невролог Владимир Белаш, из-за этого нарушается мозговое кровоснабжение. Кроме того, в повышенных количествах начинает вырабатываться гормон стресса — кортизол.

«Могут появиться признаки переутомления, головная боль; хуже переносятся как физические, так и умственные нагрузки», — предупреждает врач.

Специалисты рекомендуют пить в среднем примерно 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела. И это касается именно воды. Кофе и чай, например, способствуют выведению жидкости из организма. Поэтому любителям этих напитков придется к необходимой норме добавлять лишний стакан воды.

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