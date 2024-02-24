Губернатор Липецкой области сообщил о пожаре на металлургическом комбинате
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Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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По неподтвержденным данным, причиной возгорания могло стать падение беспилотника.
Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Губернатор также указал на отсутствие угрозы выброса опасных веществ.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 24 февраля силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями.