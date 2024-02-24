«Возродить франшизу»: когда выйдет новый сериал о Гарри Поттере

Фото: Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж. Крис Коламбус, 2002 г.

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Писатель Джоан Роулинг участвует в адаптации своих книг для этого проекта.

Премьера нового сериала о волшебнике Гарри Поттере намечена на 2026 год, показ состоится на стриминговом сервисе Max. Предполагается, что он будет состоять из семи сезонов. Как рассказал генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время очередного отчета о прибыли и убытках компании, планируется адаптировать по одной книге Джоан Роулинг на каждый сезон. По его словам, первая серия выйдет в указанный срок при условии, что производство пройдет без сбоев.

Заслав отметил, что создатели проекта не беспокоились об ажиотаже по поводу предстоящего выхода «Гарри Поттера», так как последний фильм сняли более десяти лет назад. Он также отметил, что несколькими неделями ранее встречался в Лондоне с председателем и генеральным директором HBO & Max Content Кейси Блойс, председателем Warner Bros. Television Ченнинг Данджи, а также Джоан Ройлинг и ее командой.

«Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши переговоры были замечательными, и мы очень рады тому, что нас ждет впереди», — приводит слова Заслава издание The Wrap.

По словам главы Warner Bros. Discovery, руководство компании и представители Роулинг договорились об условиях новой адаптации истории о Гарри Поттере и пришли к выводу, что знаменитая франшиза стоит того, чтобы подарить ей вторую жизнь. Имя исполнительного продюсера проекта пока неизвестно.

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