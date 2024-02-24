Умер французский актер из фильма «Трудные дети» Жак Бернард

Фото: Кадр из к/ф «Нормандия — Неман», реж. Жан Древиль, 1960 г.

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Артист снимался в самых разнообразных жанрах, в том числе и эротических комедиях.

На 95-м году жизни скончался французский комик, актер, певец и сценарист Жак Бернард, сообщает телеканал Télé Loisirs.

«Жак Бернар, актер, известный своей ролью Жерара в „Ужасных детях“, а также тем, что он был французским голосом Джеки Чана, умер в это воскресенье (18 февраля. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется.

Бернард родился в Париже в 1929 году. Он пошел по стопам матери. Однако сниматься в кино начал лишь в 29 лет. Известен по фильмам «Трудные дети, «Кэролайн Шери», «Тайна египетской мумии», «Расследования комиссара Мегрэ». Славу ему принесли также фильмы ужасов и эротические комедии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из «Людей в черном» и «Ведьмы из Блэр» Лэнни Флаэрти. Артист внезапно скончался на 82-м году жизни после операции.