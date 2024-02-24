К убийству перебежчика Кузьминова в Испании могут быть причастны два наемника

Фото: www.globallookpress.com / Marina Horvat

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По предположению представителей испанских спецслужб, причастные уже покинули страну.

Сотрудники испанских спецслужб, расследующие убийство летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 на Украину, полагают, что к инциденту могут быть причастны два наемника. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на данные, полученные полицией от свидетелей. По информации журналистов, была замечена некая машина — она выезжала с парковки, где могли убить пилота. Вероятно, причастные к убийству уже бежали из Испании.

Прежде местная пресса сообщала со ссылкой на правительственные источники, что спецслужбы страны не были официально проинформированы о прибытии Кузьминова в провинцию Аликанте. Отмечалось, что пилот мог приехать в Испанию осенью прошлого года, возможно, он пользовался украинским паспортом с другим именем и измененной датой рождения. Смерть подтвердилась 19 февраля. Об этом писали СМИ, говорили представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Однако испанские власти официально не подтверждают, что скончался именно Кузьминов. По данным ТАСС, в данный момент расследуется возможное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Сомнения относительно подлинности документов подтверждаются. Тело найдено с огнестрельными ранениями. По информации местных СМИ, после нескольких выстрелов по нему проехал автомобиль, водитель скрылся с места происшествия. Полицейские нашли эту машину сгоревшей несколько часов спустя.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о жизни Кузьминова перед предположительной гибелью.