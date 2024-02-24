Успенская на юбилейном концерте исполнит песню, которую написала Мария Захарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В день 70-летия знаменитая певица выступит в столичном «Крокусе». Откроет программу композиция авторства пресс-секретаря российского МИД.

Певица Любовь Успенская отмечает 70-летие. В день рождения, 24 февраля, она дает большой концерт в московском «Крокус Сити Холле». Откроет свою программу королева русского шансона песней, написанной официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Прежде она еще нигде не звучала. Как рассказала артистка в интервью «Известиям», она очень переживает за свое шоу. В том числе потому что в нем много личных композиций. Также задействованы и приглашенные исполнители.

«В моей жизни появился новый автор, поэт — наш российский дипломат Мария Захарова, которая написала для меня три потрясающих хита. Название одного из них стало названием концерта — „Сила моя со мной“. Я думаю, что эта песня просто взорвет. Потому что она о том, что я пережила, и о том, что сила моя со мной», — поделилась Успенская.

Как рассказала певица, с Захаровой ее связывает и творчество, и история личной благодарности. Когда знаменитость переживала конфликт с дочерью Татьяной Плаксиной, представитель МИД подставила свое плечо. По словам Успенской, в то время, самое тяжелое, что приходилось выносить, дипломат вышла на связь. Оказывается, ее мама посмотрела передачу, в которой исполнительницу выставили не в лучшем свете, и была шокирована. Захарова, узнав об этом, позвонила.

«И Мария Захарова мне сказала: „Я тебя поздравляю с 8 Марта“. А я говорю: „Маша, какое 8 Марта? Да я жить не хочу“. Она говорит: „Прекрати так говорить, потому что ты нужна стране, ты нужна каждому дому“. И прислала мне на следующий день стихи: „Я слишком тебя любила“. Это о моей Танечке. Я отдала эти стихи Брендону Стоуну. Он написал музыку, родилась песня», — вспомнила Успенская.

Эта композиция впервые прозвучит на юбилейном концерте. Как призналась артистка, поначалу из-за ссоры с дочкой петь ее было слишком тяжело. Позже именно сотрудники Министерства иностранных дел в тот период помогли вернуть дочь, вывезти ее из США «в тяжелом состоянии». А когда Плаксиной стало легче, и отношения наладились, музыка зазвучала. Теперь она поется легко. Теперь и Татьяна нашла свой путь, обрела мир в семейных отношениях, нашла способ реализовать свои таланты.

Вторую песню «Мольба», ее тоже написала Мария Захарова, Любовь Успенская исполняет дуэтом с дочерью. Как рассказала звезда, когда Плаксина прочла стихи, подумала, что это произведение Марины Цветаевой. Третья называется «Сила моя со мной». Когда дипломат позвонила Успенской, чтобы поговорить о ней, та поняла, что начнет с нее юбилейное шоу. Певица надеется, что Захарова придет на представление, и у зала будет возможность отблагодарить ее аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Любовь Успенская готовилась к празднованию 70-летия.