Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Постпред РФ при ООН напомнил Западу о том, что поставками вооружения они лишь затягивают конфликт, а не способствуют его скорейшему урегулированию.

Сохранить Украину представляется возможным только в том случае, если страна станет нейтральной и перестанет представлять для России угрозу. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Хочу подчеркнуть — сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии, в которой не героизируются нацистские преступники и от которой не исходит угроза России», — заявил он.

Небензя добавил, что именно эти задачи и являются конечной целью специальной военной операции. И Россия намерена иди до победного в этом вопросе. Однако странам Запада стоит сделать свой выбор — как долго они еще будут способствовать затягиваю конфликта поставками вооружения ВСУ.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается. То же самое, мы уверены, ожидает конфликт на Украине. Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодные будут условия мира для Украины», — добавил Небензя.

Прежде оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что действия Киева за последние годы привели к тому, что Украина уже практически перестала являться государством. По его мнению, определения «независимость» и «суверенитет» уже также нельзя отнести к нынешней Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина.