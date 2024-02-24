Зеленский собирается посетить Армению

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

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Дата визита главы киевского режима в Ереван пока не обозначена. Ожидается, что поездка состоится в марте.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Армению, сообщает издание Factor TV. По его данным, в настоящее время дата визита окончательно не подтверждена, однако подготовка ведется.

«С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — говорится в сообщении.

Кроме того, временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию.

«Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет», — сказал он, добавив, что «весна принесет в Армению много позитивных событий».

Прежде стало известно, что Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что причиной тому стали невыполненные условия данного соглашения в отношении Еревана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую фатальную ошибку совершил Зеленский.