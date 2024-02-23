Оперштаб уточнил, что на Кубани упал один летательный аппарат

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Возникший на месте ЧП пожар уже полностью ликвидирован.

Близ хутора Трудовая Армения на Кубани упал один летательный аппарат, уточнили в оперативном штабе региона. Прежде сообщалось о падении двух.

«По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

ЧП произошло в районе 20 часов вечера 23 февраля. Сообщалось, что на месте падения летательного аппарата произошел пожар на площади около 250 квадратных метров. Согласно последним данным, в 21:45 возгорание было полностью ликвидировано.

На месте инцидента продолжают работать экстренные службы. Пострадавших нет.