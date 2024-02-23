На Кубани упали два летательных аппарата

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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На месте ЧП работают пожарные и правоохранители.

Два летательных аппарата упали в районе хутора Трудовая Армения на Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе края.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 февраля. В результате на месте ЧП произошел пожар.

«По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров», — сообщили в оперштабе.

В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание. Всего привлечено 40 человек и 14 единиц пожарной техники. На месте инцидента также работают правоохранительные ораны.

Уточняется, что угрозы жилым домам нет, пострадавших также нет.