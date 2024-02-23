Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», 1997 г.

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Константин Капитан скончался после тяжелой болезни.

В возрасте 56 лет ушел из жизни российский актер Константин Капитан. Об этом сообщили его близкие на странице в соцсети ВКонтакте.

«С болью и горечью вынуждена сообщить, что Константина больше с нами нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артист скончался после тяжелой болезни. Его уже проводили в последний путь.

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. Российскому зрителю он известен благодаря ролям в сериалах «Тайны следствия», «Дорожный патруль» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский актер Лэнни Флаэрти внезапно скончался на 82-м году жизни после операции. Он известен по ролям в картинах «Люди в черном» и «Ведьмы из Блэр».