«Народный фронт» раздал гуманитарную помощь жителям Авдеевки

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; Пресс-служба "Народного фронта"; 5-tv.ru

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Активисты передали жителям более 100 наборов продовольствия.

Волонтеры «Народного фронта» привезли гуманитарную помощь жителям освобожденной от националистов Авдеевки. Людям, которые решили не покидать родной город, доставили более 100 продуктовых наборов.

Активисты спустились в подвал, где укрывались местные жители. «Народный фронт» занес туда пакеты с гуманитарной помощью, а также взяли у граждан список необходимых продуктов и лекарств.

«Нас здесь 14 человек, нужны цитрусы, чеснок, потому что мы все болеем, кашляем, у всех больные бронхи. Хотим лимоны с медом перекрутить, чтобы хоть так подлечиться. Лекарства нужны противовирусные, против гриппа. Спасибо вам большое», — сказала жительница Авдеевки.

Представитель «Народного фронта» Иван Скиба рассказал, что люди прямо живут в подвале. Там же организован пункт сбора гуманитарной помощи.

В Авдеевке почти любой местный житель заявляет, что остался в городе, чтобы дождаться Россию.

Этот город с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что первые жители Авдеевки получили российские паспорта.