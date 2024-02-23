«Невероятное чувство гордости»: рэпер ST об исполнении «Любэ» песни «Дай ему сил»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Лидер легендарной музыкальной группы назвал композицию молодого исполнителя находкой.

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов) поделился с 5-tv.ru эмоциями от того, что группа «Любэ» исполнила на юбилейном концерте его новую песню «Дай ему сил».

«Для меня это невероятное чувство гордости и невероятно большой кредит доверия, потому что легендарная группа исполняет мою песню, Николай Расторгуев поет мои стихи. Это очень приятно, это очень круто, очень ценно для меня как для человека, для гражданина, для автора. В день, когда песня вышла, я мчался домой, у меня были съемки, чтобы на хорошем звуке, вместе с семьей послушать песню «Дай ему сил» в исполнении группы «Любэ», — сказал музыкант.

Исполнитель отметил, что творчество группы «Любэ» для него — это детство. Это аудиокассеты, которые слушал отец, и песни под гитару, которые пели во время семейных праздников.

«Я, по-моему, лет в пять знал песни „Не валяй дурака, Америка“ и „Комбат“ наизусть. Это песни, которые проходят сквозь всю мою жизнь, сопровождая те или иные этапы моего становления и взросления, потому что группе „Любэ“ 35 лет, и мне 35 лет. Это вся моя жизнь. Представить, что группа занимается творчеством столько лет, сколько я живу, это, конечно, колоссально», — сказал он.

Рэпер ST добавил, что ему приятно, что композиция «Дай ему сил» так разлетелась. Музыкант считает, что это знак того, что он все делает правильно.

«После поездки (в зону СВО. — Прим. ред.) я понял, что ее нужно выпустить, что таких песен сегодня не хватает, что такие песни должны быть. А то, что эта песня так разлетелась, это для меня очень приятно, где-то неожиданно, где-то это возлагает на меня ответственность. Это всё для меня в какой-то степени в новинку, но я очень рад, что это происходит, я очень рад, что песня звучит, что песню поют. Значит, что все правильно», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как лидер коллектива «Любэ» Николай Расторгуев исполняет песню ST «Дай ему сил».