Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова

Фото: Кадр из к/ф «Штормовое предупреждение», реж. Сергей Омельчук, 1988 г.

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На счету артистки более 170 ролей.

Советская актриса Людмила Алфимова умерла в 88 лет. Об этом сообщил портал kino-teatr.ru. Пока что причины смерти остаются неизвестными.

Актриса родилась в Харькове в 1935 году. Она служила в местном ТЮЗе и работала на киностудии имени Довженко. На ее счету более 170 ролей. В особенности она известна зрителям по работам в фильмах «Юркины рассветы», «Свадьба в Малиновке» и «По главной улице с оркестром».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из «Графа Монте-Кристо» и «Отверженных» Мишлин Прель. Легенда французского кино Мишлин Прель скончалась в возрасте 101 год. Зять артистки сообщил, что она мирно умерла в Национальном доме художников в Ножан-сюр-Марне.

Старейшая французская актриса театра и кино покорила мир своим появлением в кино еще в 1937 году. Прославил ее режиссер Клод Отан-Лара, который пригласил Мишлин в фильм «Дьявол во плоти».