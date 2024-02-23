Звезда фильма «Один дома» признался в суде в избиении своей девушки

Фото: Кадр из к/ф «Один дома», реж. Крис Коламбус, 1979 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Разбирательства длились два года, и в итоге артист решил не скрывать свою вину.

Американский актер Девин Рэтрей, известный российскому зрителю по культовой новогодней комедии «Один дома», признался в домашнем насилии. Как передает TMZ, артиста обвиняли в домашнем насилии и попытке задушить девушку.

Девин Рэтрей. Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Обвинение в отношении Рэтрея были выдвинуты еще два года назад, однако решение суд принял только на днях. Актер принимал участие в заседании по видеосвязи и признал вину в том, что мог поднять руку на свою девушку и даже пытался ее задушить.

В итоге 47-летнюю знаменитость приговорили к испытательному сроку и обязали пройти специальный курс для обвиненных в аналогичных преступлениях. Кроме того, некоторое время он должен будет сдать тесты на наличие у него в крови алкоголя и наркотиков.

В легендарных фильмах «Один дома» Девин Рэтрей играл старшего брата главного героя Базза Маккалистера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с каким багажом Джон Траволта отметит 70-летие.